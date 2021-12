Indian daily soaps that gained highest TRP in 2021 : साल 2021 ख़त्म होने पर है और इसी के साथ साल 2022 आने को है तैयार. और इस साल हमने छोटे परदे पर कई ऐसे शो और(Best daily soap of 2021) सीरियल्स देखे जिसने दर्शकों के दिल में बनाई एक अलग जगह और बन गए हैं उनके फेवरेट. साथ ही साथ इन डेली सोप्स ने कमाई है जमकर TRP. इसी बात का ध्यान रख कर आज हम आपको बताएंगे की इस (Which serial got highest TRP)साल किस इंडियन टीवी सीरियल को मिला है सबसे ज़्यादा TRP रेटिंग. जानिए वीडियो में कौन सा सीरियल रहा दर्शकों का सबसे फेवरेटAlso Read - Bigg Boss OTT फेम Urfi Javed ने रितेश और राखी के रिश्ते पर कही यह बात, ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ा जवाब | Watch