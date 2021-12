Bollywood Star kids who rejected acting: हम सभी जानते हैं की बॉलीवुड नेपोटिज्म के लिए कितना फेमस है. जहां कुछ ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स बॉलीवुड में अपना नाम(List of star kids who rejected Bollywood) बनाने के लिए कई जद्दोजहद और स्ट्रगल करते हैं, वहीं स्टार किड्स को ऑपर्टिनिटीज के साथ साथ पूरी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने का (Bollywood star kids who did not go for an acting career) मौका ही मिल जाता हैं और वो सिर्फ मां बाप के बनाए हुए आइडेंटिटी और ग्लैमर के दम पर. यह प्रथा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सालों से चलती आ रही है. हालांकि, बॉलीवुड (Star kids who said no to acting) जगत के कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग करियर बनाने को जगह खुद की एक अलग पहचान बनाई है. वीडियो में जानिए इन स्टार किड्स की लिस्ट .Also Read - Video: Who is Harnaaz Sandhu Miss Universe 2021 From India: किया भारत का नाम रोशन, जानिए कौन हैं ये