Lock Upp first contestant : कंगना रनौत अपने नए रियलिटी शो लॉक अप से करने जा रही हैं अपना ओटीटी डेब्यू. इस रियलिटी शो को MX प्लेयर और ALT बालाजी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इस शो के कंटेस्टेंट्स को (Lock Upp first contestant) लेकर अबतक कोई खुलासा नहीं हुआ है. कुछ दिनों पहले मेकर्स (Lock Upp) ने शो का एक प्रोमो लॉन्च किया था जिसमें तीन कंटेस्टेंट्स नज़र आए थे मगर उनके चेहरे छुपे थे. अब मेकर्स ने दुबारा एक प्रोमो रिलीज़ किया है जिसने आखिरकार रिवील कर दिया है लॉक अप की (Kangana Ranaut) पहली कंटेस्टेंट को. आपको बता दें पॉलुपर टीवी एक्ट्रेस निशा रावल (Nisha Rawal) हैं इस शो की पहली कॉन्टेस्टेंट. बीते साल निशा ने अपने पति करन मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस और अफेयर का केस दर्ज कर उनको जेल भिजवाया था और खूब सुर्खियां बटोरी थी. आइए इस वीडियो में आपको निशा रावल के बारे में और भी विस्तार में बताते हैं.