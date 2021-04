LOL- Hasse Toh Phasse See Sunil Grover And Gaurav Gera Interview: अमेज़न प्राइम वीडियो ने अपनी एक नई सीरीज़ ‘लोल-हंसे तो फंसे’ (LOL- Hasse Toh Phasse) जिसमें भारत के कॉमेडियन आदार मलिक, आकाश गुप्‍ता, अदिति मित्‍तल, अंकिता श्रीवास्‍तव, साइरस ब्रोचा, गौरव गेरा, कुशा कपिला, मल्लिका दुआ, सुनील ग्रोवर और सुरेश मेनन इस शो में अपनी परफॉर्मेंस देंगे. यह बिना किसी स्क्रिप्ट का कॉमेडी रिएलिटी शो है, जो 30 अप्रैल को स्ट्रीमिंग सर्विस पर लॉन्च किया जाएगा. ये शायद पहली बार हो जब न केवल उनके ह्यूमर का इम्तेहान लिया जाएगा, बल्कि उनके फेमस कॉमेडियन्स के पैशेंस की भी परीक्षा होगी, क्योंकि वो लगातार छह घंटे तक बैटल करेंगे, जहां वो खुद पोकर फेस बनाकर घर में मौजूद दूसरों को हंसाते हुए दिखाई देंगे Also Read - डॉक्टर मशहूर गुलाटी की पत्नी के हुस्न के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं फेल! कभी कभी होता है अप्सरा का दीदार-Pics