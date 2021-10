क्या प्यार की कोई भाषा होती है,(what are the 5 love languages) प्रेम भाषाएं क्या हैं क्या वे रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं ? (why love languages are important) वहाँ रिश्ते में कोई प्रेम भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या प्रेम की भाषा समझने से रिश्ते काम करते हैं

India.com रिलेशनशिप एक्सपर्ट और गाइड शीतल शपारिया के सहयोग से आपके लिए प्यार और रिश्ते पर सभी ज्ञान लेकर आया है. इस कड़ी में हम आपको 5 प्रेम भाषाओं के बारे में बताएंगे,वे रिश्ते को काम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्यों हैं? जानने के लिए देखें वीडियो…Love Guru, Your Relationship Expert!!