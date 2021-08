Exclusive Interview with Maanvi Gagroo: मानवी ने अपने आने वाले शो काली पीली टेल्स, फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 3, ट्रिपलिंग 3 और पिचर्स 2 के बारे में बात की, (Maanvi talks about her upcoming shows Kaali Peeli Tales, Four More Shots Please Season 3, Tripling 3 and Pitchers 2) इतना ही नहीं उन्होंने अपने आने वाले शो काली पीली टेल्स, जो की एक मॉडर्न लव स्टोरी है, में अपने कैरेक्टर के बारे में बताया और भी कई दिलचुप बातें की.आपको बता दें शो काली पीली टेल्स का ट्रेलर लांच हो चूका है, और शो 20th अगस्त को लांच हो रहा है. ये एक मल्टी स्टार्रर ड्रामा है जिसमें आपको गौहर खान, विनय पाठक, सोनी राज़दान भी नज़र आएंगे. ( This is a multi starrer drama in which you will also see Gauahar Khan, Vinay Pathak, Soni Razdan.)Also Read - Suhana Khan's Bollywood Debut: सुहाना खान कर सकती हैं निर्देशक जोया अख्तर की फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू | Watch Now