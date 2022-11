Madarsa Survey In UP 2022: उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने तक राज्यों में सभी मदरसों के जांच करने के आदेश दिए थे. जिसके के बाद अब यूपी में लगभग मदरसा सर्वे का काम पूरा हो चुका है. यूपी में कुछ मौलानाओं ने इस सर्वे का समर्थन किया था. तो समाजवादी पार्टी और अन्य मौलानाओं ने इस दिखावा करार दिया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं. तो वही दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे है. पूरे राज्य में तकरीबन 8 हजार गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जा रहे है. आगमी 15 नवंबर तक सभी DM अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट शासन को देंगे. देखें यह वीडियोAlso Read - UP में ग़ैर मान्यता मदरसों के सर्वे नतीजे आना शुरू, जानिए किस शहर में है कितने मदरसे अवैध