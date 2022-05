Malaika Arora looks: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड (Malaika Arora) में अपनी दमदार एक्टिंग और पॉपुलर डांस नंबर्स जैसे मुन्नी बदनाम और छैयां छैयां में अपनी अदाओं से फैंस के दिलों पर राज कर चुकीं हैं. मलाइका इंस्टाग्राम पर (Malaika Arora no make-up looks) काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस पिक्चर्स पोस्ट करती हैं. फैंस को मलाइका का यह अंदाज़ काफी पसंद आता है. वैसे क्या आप जानते हैं की मलाइका मेक अप और ग्लैमरस लुक्स में जितनी खूबसूरत लगती हैं, मेक अप (Malaika Arora natural looks) के बिना भी वो उतनी ही सुंदर दिखती हैं? इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मलाइका के टॉप नैचुरल लुक्स को जिसमें वे ढा रही हैं कहर. Watch video.Also Read - कंगना रनौत की बढ़ीं मुश्किलें, हैदराबाद कोर्ट ने लगाया Lock Upp पर बैन, डालें Queen की अबतक की टॉप कंट्रोवर्सीज पर एक नज़र