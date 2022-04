Maruti Suzuki Ertiga 2022: मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजारों के लिए (2022 Ertiga Facelift) अर्टिगा फेसलिफ्ट 2022 की बुकिंग शुरू कर दी है. अर्टिगा फेसलिफ्ट को जल्द ही एक नए अवतार में लॉन्च किया जाएगा. लेटेस्ट अर्टिगा में एक्सटीरियर (Maruti Suzuki new ertiga car) साथ ही केबिन के अंदर कई डिजाइन अपडेट मिलने की उम्मीद है. इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट (ertiga 2022 new model) स्क्रीन और बेहतर अपहोलस्ट्री दिया जा सकता है. इस कार को 11,000 रुपये टोकन राशि के साथ बुक कर सकते हैं. मारुति सुजुकी (new ertiga facelift 2022) की लेटेस्ट अर्टिगा में वायरलेस फोन चार्जर, एप्पल कारप्ले के साथ एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कलर्ड मल्टी-इंफो डिस्प्ले, कीलेस एंट्री के साथ पुश बटन स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं. सेफ्टी की बात करें तो इसमें दो एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं. अर्टिगा फेसलिफ्ट के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.Also Read - नए लुक और डिजाइन में आई बड़े परिवार को भी आरामदायक सफर कराने वाली कार Maruti Suzuki Ertiga, CNG मॉडल भी उपलब्ध