Maruti new age baleno: मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नई एज बलेनो (Baleno) बुधवार को लॉन्च हुई. कंपनी ने बताया कि इसकी बुकिंग्स शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू होगी. नए बलेनो की कीमत 6.35 लाख रुपए से शुरू होकर 9.49 लाख रुपए तक है. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki New Age Baleno) कंपनी हर तीन मिनट में कम से कम एक बलेनो हैचबैक बेचती है. बलेनो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले पांच मॉडलों में से एक है. यह बलेनो पहले के बलेनो से कितना बेहतर हैं और इसमें क्या–क्या नए फीचर एड किए गए हैं यह सबकुछ और भी विस्तार से जानें.Also Read - Maruti Suzuki की New Age Baleno लॉन्च, जानें क्या है इसकी कीमत-WATCH