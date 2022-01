Micromax IN Note 2 launch: माइक्रोमैक्स ने मंगलवार को अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Micromax IN Note 2 को भारतीय बाज़ार में उतारा. इस नए डिवाइस में यूजर्स को मिलेंगे सभी लेटेस्ट (Micromax IN Note 2 features) फीचर्स जैसे AMOLED डिस्प्ले, MediaTek प्रॉसेसर, 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5,000mAh बैटरी. यह स्मार्टफोन Flipkart द्वारा 30 जनवरी को (Micromax IN Note 2 price) सेल पर जाएगा. वीडियो में जानिए Micromax IN Note 2 के फीचर्स, स्पेक्स और कीमत के बारे में और भी विस्तार से.Also Read - Micromax In Note 2 Launch: 48MP क्वाड रियर कैमरे और 5000mAh बैटरी के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स