Micromax New Smartphones : भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स जल्द लॉन्च करने जा रही है नए स्मार्टफोंस. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी IN Note 1 Pro नामक(IN Smartphone release by Micromax) स्मार्टफोन पर काम कर रही है और उसे 15 दिसंबर तक कर सकती है लॉन्च. हालांकि नए स्मार्टफोंस को लेकर कोई ख़ास डिटेल्स अबतक कम्पनी ने रिवील(Features of IN Note 1) नहीं किया है. माइक्रोमैक्स (When will Micromax release new smartphones) ने बीते साल यानी दिसंबर 2020 में भी कुछ स्मार्टफोंस लॉन्च कर के कमबैक किया था. माइक्रोमैक्स के अपकमिंग स्मार्टफोंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Bounce Infinity करेगा भारत का पहला बैटरी स्वैपेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस दिन लॉन्च, Rs. 499 से होगी बुकिंग शुरू