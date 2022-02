Web series to watch this weekend : हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम पर काफी अच्छी और तगड़ी वेब सिरीज़ रिलीज हुईं हैं. इसलिए इस वीकेंड अगर (Newly released web series) आप कोई बढ़िया (Web series to watch this weekend) क्राइम थ्रिलर और रोमांचक वेब सिरीज़ देखने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहें हैं कुछ ऐसी ही वेब सिरीज़ की लिस्ट जिसे आप इस वीकेंड कर सकते हैं बिंज वॉच. वीडियो में देखें पूरी लिस्ट.Also Read - Tejasswi Prakash से Urvashi Dholakia तक, Naagin 6 के लीड एक्टर्स Per Episode चार्ज करते हैं इतनी रकम - Watch