Why Mobile Data Should Not Be Kept On Anytime: आजकल सभी के पास स्मार्टफोन हैं और सभी लोग इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. टैरिफ प्लान के साथ अब अनलिमिटेड डाटा आता है. अनलिमिटेड डाटा की वजह से लोग 24 घंटे मोबाइल का डाटा ऑन रखते हैं. ज्यादातर लोग मोबाइल में काम करने की वजह से डाटा ऑन रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार मोबाइल का डाटा ऑन रखने से आपके मोबाइल को नुकसान पहुंच सकता है. आज का लेख इसी पर आधारित है. मोबाइल का डाटा लगातार ऑन रखने से मोबाइल की बैटरी लगातार खर्च होती रहती है और आप इसे चार्ज में लगाते हैं. बार-बार चार्ज लगाने से मोबाइल गर्म हो जाता है, जिससे बैट्री फटने का डर रहता है. मोबाइल में और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं. यह जानने के लिए वीडियो देखें.