Rail Bhawan Steam Engine to be Replaced by Vande Bharat Train: रेल भवन के द्वार पर वर्षों से अनेकों मंत्रियों और सरकारों का गवाह बन चुका भाप इंजन अब National Rail Museum पहुँच गया। भारतीय रेल को आधुनिकीकरण स्वरूप देने के मोदी सरकार के plan को पंख देने या रहा है वंदे भारत का मॉडल. मोदी सरकार अगस्त 2023 तक देश के बढ़े शहरों को जोड़ती 75 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी.

भारतीय रेल मंत्रालय यानि रेल भवन की पहचान बदलने जा रही हैरेल भवन के गेट पर लगे Fairy Queen Steam Engine की जगह लेगा वंदे भारत ट्रेन का मॉडल National Rail Museum की शान बढ़ाने पहुँचा भाप का इंजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में बना था

इस Plan के दो मकसद

Indian Railway का स्वदेशी Modernisation

यूनिसेफ की धरोहर सूची में शामिल भाप इंजन से अधिक से अधिक लोगों को परिचित कराना

Fairy Queen steam इंजन को रेल संग्रहालय में 6 दिसम्बर को ही पहुंचा दिया गया.

Vande Bharat का मॉडल रेल भवन में जल्द होगा स्थापित.

Fairy Queen का नाम सबसे पुराना चालू भाप इंजन होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स में दर्ज हैमोदी सरकार अगस्त 2023 तक देश के बढ़े शहरों को जोड़ती 75 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी.

देश के रेल मुख्यालय में वंदे भारत का मॉडल स्थापित करना इसी योजना का हिस्सा.