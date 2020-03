भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नज़र आती हैं. मोनालिसा अक्सर अपने फैंस के लिए फोटोज़ और वीडियो शेयर करती रहती हैं. मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर पति संग कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में मोनालिसा और पति विक्रांत पूल में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि मोनालिसा और पति विक्रांत की ये फोटो पुरानी हैं. मोनालिसा ने फोटोज़ शेयर कर लिखा- Take Me Back… ❤️@vikrant8235#lovely #throwback #love वायरल हो रही फोटो में मोनालिसा प्रिंटेड स्विमिंग शूट पहने हुए पति के साथ पोज़ दे रही है. वहीं मोनालिसा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें Sanu Bhi Jhoota De Do गाने पर डांस करती हुई नज़र आईं. मोनालिसा ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर बड़े ही शानदार अंदाज़ में डांस कर रही हैं. बता दें कि मोनालिसा और विक्रांत ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी. मोनालिसा और पति विक्रांत ने बिग बॉस के घर में शादी की थी.