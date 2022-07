How To Protect Grains From Insects: बारिश के मौसम में नमी के कारण खाने-पीने की कई चीजें खराब होने लगती है. इनमें घुन भी लग जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत दिनों बाद चावल या आटे का डिब्बा खोलते हैं तो उसमें रेंगते हुए कीड़े और घुन दिखाई देते हैं. ऐसे में खाने-पीने की चीजों में कीड़े देखकर मन खराब हो जाता है. हालांकि कुछ लोग दाल-चावल का इस्तेमाल धोकर कर लेते हैं. लेकिन कई बार इसके इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं. तो ऐसे में कीड़े लगे हुए खाने का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल अगर आप समय से पहले कर लेंगे तो आप दाल और बाकि अनाजों को घुन लगने से आसानी से बचा सकते हैं. वीडियो में जानें पूरी डिटेल्सAlso Read - कढ़ाई में खाना खाने से आखिर क्यों मना करती थी दादी और नानी, जाने वाक्या के पीछे का पूरा सच। देखें Video