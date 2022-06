Tips to take care of your skin during monsoon: बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है. इस दौरान यह बहुत ज़रूरी है की हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें क्योंकि बारिश का मौसम अक्सर अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आता है. सिर्फ इतना ही नहीं, मॉनसून के मौसम में वेदर में काफी नमी होती है जिसके कारण स्किन काफी ऑयली हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है. ऐसे में बारिश के मौसम में केवल क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग काफी नहीं. इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सिम्पल और इफेक्टिव टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप बरसात के मौसम में भी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पा सकते हैंAlso Read - Yoga Tips For Beginners: योगासन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो योग गुरु की ये सलाह जरूर मान लीजिए