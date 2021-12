Expensive diamond rings worn by Bollywood celebs : बॉलीवुड में आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है. हालिया हुई विकी और कैटरीना की शादी खूब चर्चे में रही. लेकिन अगर किसी चीज ने फैंस और (Bollywood’s most expensive wedding rings)मीडिया का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया तो वो थी कैटरीना कैफ की Tiffany’s की इंगेजमेंट रिंग जिसकी कीमत कुल Rs. 7,41000 थी. आज की इस वीडियो में आपको(Most expensive diamond rings worn by Bollywood celebs) बताएंगे उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने पहना सबसे महंगा डायमंड इंगेग्मेंट रिंग्स और जिसे जानकर आप रह जायेंगे दंग. वीडियो देखेंAlso Read - अंकिता लोखंडे और विकी जैन के Reception की तस्वीरें हुई Viral, लाल साड़ी में अंकिता दिखीं बेहद खूबसूरत | Watch