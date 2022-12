Viral Video: शादी में बिन बुलाए बाराती बने 2 छात्र, एक ने दूल्हे से ली खाने की परमिशन, दूसरा पकड़ा गया तो देखें क्या हाल हुआ | Watch Video

Students Went to eat in a Wedding: अभी शादी का सीजन चल रहा है. इस बीच मेरा आपसे सवाल है क्या आप शादियों में बिन बुलाए मेहमान की तरह गए हैं? अगर गए हैं तो क्या आप पकड़े गए हैं? आज हम आपको इस तरह की दो घटनाओं के बारे में बताएंगे. जिसमें से एक है युवक के शादी समारोह में घुसकर खाना खाने के दौरान पकड़े जाने की. वहीं दूसरी है युवक के एक शादी समारोह में दूल्हे से पूछकर खाना खाने की. वीडियो में जानें क्या है पूरा मामला. देखें वीडियो

Students Went to eat in a Wedding: शादियों के सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इंतजार हो भी क्यों ना. अलग-अलग प्रकार के डिश जो खाने को मिलती है वो भी फ्री में. अब फ्री वाली चीजें जहां मिलेगी वहां लोगों की भीड़ तो आएगी ही और इस भीड़ का फायदा कई लोग उठाते हैं. आज के इस वीडियो में हम आपको दो शादियों के बारे में बताएंगे. जहां बिन बुलाए मेहमान की तरह अलग-अलग शादियों में युवक शादी समारोह में खाना खाने पहुंचे. इसमें से एक युवक को कुछ लोगों ने पूछ लिया कि दूल्हे की साइड से हो या दुल्हन की साइड से. कोई जवाब नहीं मिला तो युवक से जूठे बरतन धुलवाए गए. वहीं दूसरे युवक ने दूल्हे के बगल में बैठकर बात की. इस दौरान वह दूल्हे से परमिशन लेता है कि वह होस्टल में रहता है और खाना खाने यहां आया है. अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं तो वह खाना खा सकता है या नहीं इस बात का परमिशन दूल्हे से युवक लेते दिखाई दिया. वीडियो में इस मामले के बारे और विस्तार से जानें. देखें वीडियो