MI vs CSK, IPL 2022, April 21 Match Preview: पिछले IPL सीज़न की शीर्ष टीमें, Mumbai Indians IPL 2022 में संघर्ष कर रही हैं. IPL 2022 अंक तालिका में सबसे नीचे रहने वाले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज मुकाबला होगा. मुंबई इंडियंस को लगातार 6 मैच हारे हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीज़न में अब तक 5 मैच गंवाए हैं और सिर्फ एक मैच जीता है. इसलिए, Dr. DY Patil stadium Mumbai में MI vs बनाम CSK के बीच आज का आईपीएल मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. मुंबई इंडियंस इस समय अपने गेंदबाजी विभाग में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही है, वहीं चेन्नई भी संघर्ष करती नजर आ रही है. हम प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देख सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings vs Mumbai Indians) और मुंबई इंडियंस के बीच आज के आईपीएल मैच के लिए प्लेइंग 11 (Playing 11 MI vs CSK), टीम स्क्वॉड, पिच रिपोर्ट और मौसम पूर्वानुमान जानने के लिए Video देखें.

MI vs CSK Probable Playing XIs:

CSK Probable XIs: रुतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोईन अली, अंबाती रायडू, शिवम दूबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (कप्तान), ड्वेन ब्रावो, एडम मिल्ने / ड्वेन प्रिटोरियस, महेश थीक्षाना, मुकेश चौधरी.

MI Probable XIs: ईशान किशन, रोहित शर्मा (कप्तान), देवल्ड ब्रेविस, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, कीरोन पोलार्ड, फैबियन एलन, जयदेव उनादकट, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइमल मिल्स/रिले मेरेडिथ.Also Read - विजडन के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में Jasprit Bumrah और Rohit Sharma का नाम