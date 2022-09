Mother is Pregnant With Her Own Son’s Child: दुनिया में अजीबों-गरीब किस्से सुनने को मिल जाते हैं. इस बार ऐसे किस्से सामने आए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. दरअसल एक मां ने जिस बच्चे को जन्म को देकर पाला-पोसा और बड़ा किया, अब वह उसी के बच्चे की मां बनने जा रही है. यह सुनने में बेहद अजीब लग रहा होगा पर यह हकीकत है.अमेरिका के ऊटा की रहने वाली नैंसी हॉक नाम की महिला जिसकी उम्र 50 साल है वह खुद के बेटे के बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही है.नवंबर में नैंसी अपने पोते या पोती को जन्म देगी और दादी के बजाय उसकी मां कहलाएगी. नैंसी के 32 साल के बेटे जेफ और 30 साल की बहू कैम्ब्रिया के 4 बच्चे है चारों बच्चे 2 बार में जुड़वां पैदा हुए हैं. बहू को तकलीफ ना हो इसलिए सास ने सरोगेट मदर बनने का फैसला किया.परिवार को बढ़ाने की बात हुई, तो इस बार नैंसी ने ये ज़िम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया और वे काफी खुश हैं. वीडियो में खबरे के बारे विस्तार से जानें. देखें वीडियोAlso Read - कैसे बना PFI और कितने राज्यों में फैल चुका है ये, क्या है इसका असल मकसद ? Explained