Bollywood's most impactful on-screen mothers: हर साल 8 मई को हम मदर्स डे के रूप में मनाते हैं. यह दिन हमारी माताओं को समर्पित है जो की हमसे बदले में बिना कुछ मांगे हमसे इतना प्यार करती हैं और हमारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. दुनिया में मां (Mother's Day special) जितना प्यार कोई नहीं कर सकता. मां के होते जीवन में सारी समस्याओं का हल मिल जाता है. मदर्स डे के मौके पर लोग मां से प्यार जताते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराते हैं. आज इस माताओं (Bollywood's best mother) के दिन के खास मौके पर हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग और निडर माताओं से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी दमदार(Bollywood's most impactful mothers) एक्टिंग से कर दी थीं सबकी आंखें नम. नर्गिस दत्त से लेकर रीमा लागू तक, वीडियो में जानिए इन बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में और भी विस्तार से.