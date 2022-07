National Herald Case Explained: पूर्व भाजपा नेता और जाने-माने अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी (Advocate and Former BJP Leader Subramanian Swami) ने नेशनल हेराल्ड मामले में money laundering से जुड़ा एक मुकदमा 2012 में एक अदालत में किया था. स्वामी का आरोप था कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाले Associated Journals Ltd का Young Indian Ltd (YIL) में गैर कानूनी ढंग से अधिग्रहण किए गया था. अधिवक्ता ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ काँग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, पत्रकार सुमन दुबे और Technocrat Sam Pitroda को मुकदमे में आरोपी बनाया था. क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखें यह वीडियो | Watch videoAlso Read - Weather Report: मॉनसून का प्रदर्शन बदलने वाला है, अगले 24 घंटों में दिखेगी उत्तर भारत में अच्छी बारिश | Watch Video