Ayurvedic Remedies for Stomach problems: पेट में जलन और दर्द की समस्या से लोग अक्सर परेशान रहते हैं. इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग अक्सर अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर अंग्रेजी दवा घर पर ना हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे. घबराने की जरुरत नहीं है हम आपको कुछ घरेलू आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी पेट की समस्या दूर हो जाएगी. अदरक का रस खाना पचाने में मदद करता है. यदि आपको पेट दर्द, उल्टी या जी मिचलाने जैसी समस्या होती है, तो आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर धीरे-धीरे चबाते रहें. सभी आयुर्वेदिक तरीकों के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.