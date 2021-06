NEET UG 2021 की परीक्षा MBBS,BDS,BAMS,BSMS,BUMS और BHMS जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार, 1 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाली है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या NEET 2021 की परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट एक्टिवेट कर दी गई है. उम्मीदवार इससे (NEET UG 2021 Exam) संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए NEET UG 2021 की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in को बीच-बीच में चेक करते रहें.

स्टूडेंट्स NEET 2021 परीक्षा को क्रैक करने के लिए महीनों तैयारी करते है. हम स्टूडेंट्स के लिए 5 आसान टिप्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से वे नीट (NEET Medical entrance exams tips) यूजी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन टिप्स (How to crack NEET exams) के बारे में. Also Read - UPCET 2021 Postponed: NTA ने UPCET 2021 का एग्जाम किया पोस्टपोन, आवेदन करने की बढ़ी डेट, जानें पूरी डिटेल

नीट परीक्षा क्रैक करने के लिए टिप्स (Tips to crack NEET Exam) Also Read - NEET 2021 Exam: NTA ने NEET 2021 आवेदन प्रक्रिया का अभी तक नहीं दिया कोई अपडेट, छात्रों में दिख रही है चिंता, जानें डिटेल