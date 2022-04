Never Kiss your Best Friend Season 2: जी5(Zee5) जल्दी ही अपनी वेब सीरीज ‘नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड’ का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा है. सीरीज के सीजन 2 में लीड एक्टर्स नकुल मेहता और अन्या सिंह को लंबे ब्रेकअप के बाद एक बार फिर साथ दिखाया जाएगा. इस सीरीज को हर्ष देहिया डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका निर्माण 11:11 प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है. सीरीज में सपना पब्बी, जावेद जाफ्री, निकी वालिया, दीप्ति भटनागर सहायक भूमिकाओं में हैं. ऐसे में इस स्टार कास्ट के साथ एक मजेदार रेपिड फायर राउंड हम आपके लिए लेकर आए हैं.Also Read - 'बड़े अच्छे लगते हैं' एक्टर Nakuul Mehta हुए कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी