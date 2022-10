New CJI: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी. जस्टिस चंद्रचूड़ CJI उदय उमेश ललित की जगह लेंगे. नए जस्टिस चंद्रचूड़ का शपथ ग्रहण नौ नवंबर को होगा. न्यायमूर्ति ललित का 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल रहा, जबकि CJI के पद पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यकाल दो वर्षों का होगा. बता दें, नए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लंबे समय तक रहने वाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री पूरी की है. उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम और डॉक्टर ऑफ जुरीडीसीएल साइंसेज (SJD) की है. उन्हें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया था. 2013 में उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. वहीं 9 नवंबर से अगले CJI के पद को संभालेंगे. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जैसे धारा 377 (2018) को अपराध से मुक्त करना, महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत, चाहे विवाहित हों या न हों, एक महिला को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार है. वीडियो में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बारे विस्तार से जानें. देखें वीडियोAlso Read - Who is Justice DY Chandrachud: कौन हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जिन्हें नियुक्त किया गया देश का अगला CJI? जानें उनके बारे में सबकुछ