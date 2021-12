New Corona variant Omicron is entered in India, latest update: There are 21 cases till 6th of December, 2021 in 5 states. Corona के नए variant Omicron से डरना है या सावधान रहना है, इस सच्चाई से वैसे पर्दा उठने में अभी समय है लेकिन experts की अगर मानें तो omicron से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है. इस समय देश और दुनिया में कोरोना के नए Covid-19 Omicron Variant को लेकर तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं. कोई डरा रहा है तो कोई इसे कोरोना का कमजोर रूप बता रहा है. आखिरकार क्या सच्चाई है इसकी आइए जानते हैं एक expert से, जिन्होंने India.com को बताया कि अब तक मिले रिसर्च का निष्कर्ष क्या है?Also Read - Omicron India Update: भारत ने घाना और तंजानिया को 'खतरे वाले' देशों की सूची में किया शामिल, जाने ताजा अपडेट