Instagram new feature: फोटो और वीडियो शेयरिंग एप इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए लेकर आ गया है एक नया और ख़ास फीचर. इस फीचर के तहत यूजर्स रील वीडियो पर (How to reply on comments with reels) आने वाले कॉमेंट्स के जवाब में वीडियो शेयर कर पाएंगे. बता दें की यह फीचर टिकटॉक एप के फीचर से काफी सिमिलर है. अगर आप भी इंस्टाग्राम में इस नए फीचर को यूज करना चाहते हैं, मगर करना(Instagram update) नही जानते तो देखिए यह वीडियो जहां हमने इस नए फीचर के बारे में डिटेल (New feature of Instagram) में बात की है और इसे यूज करने का तरीका भी बताया है.