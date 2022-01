What Is Stealth Omicron? जहां हम अबतक कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट से लड़ रहें हैं, वहीं यूरोप में ओमिक्रोन का नया सब वेरिएंट सामने आया है. इस वेरिएंट का नाम है BA.2 या फिर(Symptoms of Stealth omicron) Stealth वेरिएंट. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्ट्रेन बांकी वेरियंट्स से भी (Is stealth omicron dangerous) ज्याद खतरनाक और ज़्यादा फैलने वाला है. कहा जा रहा है की यह कोरोना के महत्वपूर्ण टेस्ट RT-PCR को भी चकमा दे देता है. इस नए वेरिएंट ने हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए एक चिंताजनक (What is stealth omicon) स्थिति बना दी है. इस वीडियो में जानिए Stealth वेरिएंट और इसके लक्षणों के बारे में और भी डिटेल में.Also Read - कोरोना को रोकने में कितना सक्षम है Anti-Covid Nasal Spray? इसे खरीदें या नही? वीडियो में जानिए सबकुछ