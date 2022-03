New Generation Toyota Glanza 2022: भारतीय बाजार में टोयोटा ने अपनी प्रीमियम हैचबैक टोयोटा ग्लांजा (toyota glanza) के नए मॉडल को (new glanza 2022) लॉन्च किया है. इस नई कार का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो (Baleno) और टाटा अल्ट्रॉज (tata altroz) से होगा. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 6.39 लाख रुपये है. इस कार में फॉगलैंप्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें (glanza 2022 new model) एर्माकी ट्यूनड साउंड सिस्टम, हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 45 कनेक्टेड कार फीचर्स, छह एयरबैग व इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है। इसके साथ ही क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो एलईडी हेडलाइट, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट भी दिया गया है।