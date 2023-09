Hindi Video Gallery

Nipah Virus Prevention Tips How To Keep Youself Safe From Nipah Virus When You Are Travelling Watch Video

Nipah Virus Prevention Tips: तेज़ी से फैलता है Nipah Virus, Travel करते वक्त ऐसे करें बचाव - Watch Video

Nipah Virus अभी तक किसी भी देश में इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में हमें खुद से अपना बचाव करना होगा. चलिए आगे वीडियो में जानते हैं की ये वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और इस दौरान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप खुद को कैसे इस वायरस से बचा सकते हैं. Watch video

How to travel safe amid spread of Nipah virus: दुनिया भर में कहर बरपाने के बाद अब Nipah Virus ने भारत में भी आतंक फैलाना शुरू कर दिया है. केरल राज्य में निपाह वायरस के काफी ज्यादा मामले देखने में आ रहे हैं और वहां राज्य सरकार ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया हुआ है. जानवरों से इंसानों में फैलने वाले इस वायरस को काफी खतरनाक बताया जा रहा है क्योंकि इस वायरस का अभी तक किसी भी देश में इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में हमें खुद से अपना बचाव करना होगा. चलिए आगे वीडियो में जानते हैं की ये वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और इस दौरान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप खुद को कैसे इस वायरस से बचा सकते हैं. Watch video

