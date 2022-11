No Money For Terror: पीएम मोदी ने ‘नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का किया उद्धाटन, कहा ‘ जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकेंगे नहीं’ | Watch Video

PM Modi On No Money for Terror: आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए दिल्‍ली में आज से दो दिन का मंत्री स्‍तरीय दो दिवसीय ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्‍मेलन हो रहा है. पीएम मोदी ने आज ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस सम्मलेन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता. उन्होंने कहा, लंबे समय से आतंकवाद असर गरीबों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. चाहे वह पर्यटन हो या व्यापार का क्षेत्र. कोई भी उस इलाके को पसंद नहीं करता जहां लगातार आतंकवाद का खतरा बना रहता है. पीएम ने आगे क्या कहा इस वीडियो में जानें. देखें वीडियो