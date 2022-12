यहां फिल्म देखने पर दी जाती है मौत की सजा, महिला-पुरुष के जींस पहनने पर भी है पाबंदी, अजीबों-गरीब हैं यहां की कानून व्यवस्था | Watch Video

North Korea Banned Thing: नॉर्थ कोरिया में अजीबों-गरीब कानून बनाए गए हैं, जिसका पालन लोगों को करना पड़ता है. पालन नहीं करने पर सजा के भागीदार होते हैं. अभी बीते दिनों पहले नॉर्थ कोरिया में हाईस्कूल के दो नाबालिग छात्रों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण कोरियाई फिल्म देखी थी और अपने दोस्तों को देखने के लिए भी शेयर की थी. इस तरह की नॉर्थ कोरिया में कई सारी चीजें हैं जिसपर बैन हैं. वीडियो में जानें नॉर्थ कोरिया में किन-किन चीजों पर बैन है.

What Things Are Banned In North Korea: नॉर्थ कोरिया में हाईस्कूल के दो नाबालिग छात्रों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण कोरियाई फिल्म देखी थी और अपने दोस्तों को देखने के लिए भी शेयर की थी. साल 2020 में नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन संगीत और फिल्म या ड्रामा देखने या दूसरों को देखने के लिए शेयर करने पर बैन लगाया जा चुका है. ऐसे में अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है. इतना ही नहीं नॉर्थ कोरिया में आप पोर्न फिल्में नहीं देख सकते हैं. अगर पोर्न फिल्म देखते हुए कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसे सजा-ए-मौत दी जाती है. इसके अलावा कई और चीजों पर बैन हैं. वीडियो में जानें नार्थ कोरिया में और किन-किन चीजों को करना बैन है. देखें वीडियो