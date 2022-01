उत्तर कोरिया (North Korea) द्वारा किया गया इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण (Intercontinental Missile Test) परमाणु हथियार (Nuclear Weapon) ले जाने में सक्षम है. उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसकी यह मिसाइल साढ़े 4 हजार किलोमीटर तक मार कर सकती है और इस तरह यह अमेरिका के गुआम (Guam, A Territory of United States of America in Pacific Ocean) तक निशाने लगा सकती है. 30 जनवरी को किया गया मिसाइल परीक्षण 2017 के बाद का सबसे बड़ा परीक्षण माना जा रहा है.