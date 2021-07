Carl Pei की नई कम्पनी Nothing ने आज, 27 जुलाई को अपना पहला टेक प्रोडक्ट Nothing ear (1) लॉन्च कर दिया है. ये ट्रूली वायरलेस इयरबड्स हैं जो भारत में 5,999 रुपये में मिलेंगे. इनकी बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी जहां ये 17 अगस्त को दोपहर 12 बजे से अवेलेबल होंगे. इन इयरबड्स की डिजाइन थोड़ा हटकर है और ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के सपोर्ट के साथ आते हैं. आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं.Also Read - How to do Surya Namaskar: कैसे करें सूर्य नमस्कार? | जानें योग इंस्ट्रक्टर डॉ. पूर्णाजिता सेन से