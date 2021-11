Marketing Investment Tips, From 1st November To 7th November : धनतेरस का त्यौहार 2 तारीख को मनाया जाएगा और इसी के तुरंत बाद मनाई जाएगी दिवाली. इसी के साथ आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी बहुत बढ़िया मौका आ चुका है. तो इस हफ्ते अगर आप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे(Weekly Stock market update ) हैं तो, हम आपके लिए लाए हैं यह(This week’s market updates) वीडियो जिसमें Mr. विकास जैन, सीनियर रीसर्च एनालिस्ट, रिलायंस सिक्योरिटी,आपको बताएंगे इस हफ्ते(Weekly stock update) यानी(Investment tips and suggestions) की 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की स्टॉक मार्केट अपडेट और इस हफ्ते में आपको मार्केट में कहां लाभ मिल सकता है.Also Read - Upcoming IPO Update: भारतीय IPO बाजार ने बनाया एक नया रिकॉर्ड, पहली बार 70,000 करोड़ रुपये जुटाने का आंकड़ा होगा पार