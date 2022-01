Good news on Omicron: भारत में ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है. कोरोना वायरस केसेस की संख्या अब 58,000 पार कर चुकी है. हालांकि, इस(Omicron Variant latest news) बीच ख़बर यह भी आ रही है की ओमिक्रोन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं. इसी विषय में India.com से राकेश त्रिवेदी ने महाराष्ट्र कोवीड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित (Covid Task Force Doctor Rahul Pandit on Omicron) से की ख़ास(Good news on Omicron variant)बातचीत. डॉक्टर ने ओमिक्रोन को लेकर कई सारी ज़रूरी जानकारी दी और यह भी कहा की इस वेरिएंट से ग्रस्त होने वाले लोगों को हिस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही. देखिए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहां.Also Read - Assembly Elections 2022: आज जारी होगी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित पांचों राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट