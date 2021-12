Omicron threat in India : ओमीक्रोन वायरस का खतरा अब भारत में बढ़ता ही जा रहा है.भारत में अब तक ओमिक्रोन के कुल 200 मामले सामने आए हैं. स्वास्थ विभाग और(Omicron scare in India) सरकार दोनो ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. ओमीक्रोन के बढ़ते हुए मामले देखते हुए AIIMS के (Randeep Guleria on Omicron) चीफ ने दिया है बड़ा बयान. उन्होंने कहा कि हमें किसी भी हालत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तयार रहना होगा. उन्होंने और क्या क्या कहा यह जानने के लिए देखिए यह वीडियोAlso Read - Omicron Update: हर घर में पहुंचेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट, बिल गेट्स की चेतावनी- कोई देश नहीं बचेगा इससे