Covaxin Vs Covishield for Omicron Variant : भारत में ओमिक्रोन वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. केसेस में लगातार बढ़ोतरी एक बहुत ही चिंताजनक विषय बन चुका है. ऐसे में WHO ने भी वार्निंग जाहिर की है और कहा है की दुनियाभर में कुल 53 देशों में पिछले 2 महीने में कोरोना केसेस दुगुने हो गए हैं. बात अगर सेफ्टी(Is covaxin better than Covishield) और सिक्योरिटी की की जाए तो वैक्सीन का अवेलेबल होना एक राहत की बात है, मगर कुछ लोग कोवैक्सिन और कोवीशील्ड की इफेक्टीवनेस लेकर (Which vaccine is better to fight with Omicron) खासे कंफ्यूजन में हैं. इस वीडियो में Dr. Poonam Sidana, Paedratician, CK बिरला हॉप्सिटल, हमें यह बताएंगी की ओमिक्रोन वायरस से लड़ने के लिए कोवैक्सिन ज़्यादा सक्षम है या फिर कोवीशील्ड. वीडियो देखेंAlso Read - Omicron Update: कोरोना के 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट के खतरे को लेकर केंद्र ने राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को किया आगाह, दी यह सलाह