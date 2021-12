All about Omicron variant : साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने दुनियाभर में जैसे डर का माहौल पैदा कर दिया है. इसे डेल्टा प्लस(How bad is Omicron variant) वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है. अब तक इस वेरिएंट ने कुछ 14 देशों में पहुंच चुका है और तमाम कोशिशों के बाद भी फैल रहा है. India.com ने बात की Covid 19 के एक अमरीकी रिसर्चर डॉ धीरज कॉल (Omicron variant symptoms) से जिन्होंने इस नए वायरस के बिहेवियर के बारे में अब तक जो कुछ पता चला है उस पर पूरी जानकारी दी. वीडियो में जानिए ओमिक्रोन वेरिएंट, इसके लक्षण और क्या लोगों को सच में इससे डरना चाहिए.Also Read - Omicron Scare: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए गोवा सरकार की गाइडलाइंस, RT-PCR जांच और 14 दिनों तक का क्वारेंटाइन