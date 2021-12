Expert opinion on Omicron in India : साउथ अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रोन वेरिएंट ने दुनियाभर में एक भय का माहोल बना दिया है. और अब धीरे(How to stay safe from Omicron variant) धीरे यह वायरस अपना पाव पसारते हुए भारत में भी आ चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक में अबतक 2 लोग इस वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं जिस वजह से(Omicron in India) हेल्थ ऑफिशियल्स और जनता के मन इस वायरस के स्प्रेड और इससे उत्पन्न होने(Expert advice on how to stay safe from Omicron) वाले भयावह परिस्थिति के बारे में सोचकर लोगों के मन में काफी डर बैठ गया है. इस वीडियो में Dr. Sanjith Saseedharan, हेड क्रिटिकल केयर, SL रहेजा हॉस्पिटल, माहिम, हमे बताएंगे भारत में Omicron Virus का सिचुएशन और उससे बचने के लिए उपाय भी. विडियो देखेंAlso Read - Omicron in India Latest Update: वैज्ञानिकों का दावा-भारत में आएगी ही कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन...