Oops Moment ! Palak Tiwari हुईं Awkward, शोल्डर ऑफ ड्रेस में Uncomfortable हुई एक्ट्रेस | Watch Video

Oops Moment Palak Tiwari Gets Awkward In Short Shoulder Off Dress Watch Video To Know More

Palak Tiwari Oops Moment: Palak Tiwari Oops Moment: किसी किसी की जान फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस पालक तिवारी अक्सर अपने बोल्ड लुक्स और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. बीती शाम आर्यन खान की पार्टी में एक्ट्रेस काफी छोटी और ढीली ड्रेस पहन कर पहुंची. जिसकी वजह से वे पाइप्स उनकंफर्टबले नजर आयीं. कैमरा बार – बार खींचती और उसे ठीक करती दिखीं. जिसकी वजह से वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गयी हैं. Watch video to know more

