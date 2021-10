Oppo F19s worth buying or not ? Oppo कंपनी ने हाल ही में भारत ने लॉन्च किया अपना मिड बजट स्मार्टफोन Oppo F19s. यह फोन ख़ास फिचर्स जैसे 5000 mAh बैटरी, अट्रैक्टिव बॉडी और(Oppo F19s launched in India) डिजाइन, स्नैपड्रेगन 662 प्रोसेसर और 33 वाट फास्ट(Oppo F19s review) चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. आइए इस वीडियो में आपको इस फोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं जिससे आप यह जान सकें की आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नही. वीडियो देखें.Also Read - WhatsApp Hacks : व्हाट्सएप में बिना नंबर सेव किए ऐसे भेज सकते हैं मैसेज, यहां जानिए तरीका | वीडियो देखें