'No Money for Terror' मीटिंग से Pakistan और Afghanistan को निकाला, चीन पर NIA का ये रुख | Watch Video

No Money for Terror Meeting in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकवाद को बढ़ावा देने और आर्थिक सहायता देने पर रोक लगाने के लिए मीटिंग होने जा रही है. 18 और 19 नवंबर को होने वाली ‘No Money for Terror’ मीटिंग में 72 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे है. यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से की जाएगी. लेकिन, प्रेसवार्ता में NIA के DG ‘दिनकर गुप्ता’ ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है. तो वहीं चीन के बुलाने पर अभी भी संशय है. इसके अलावा 15 मल्टीनेशनल समूह एवं NGO भी इस मीटिंग में शामिल होंगे. देखें यह वीडियो….