Parag Agrawal appointed as new CEO of Twitter : भारतीय मूल के इंजीनियर पराग अग्रवाल बन गए हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए सीईओ. इस बड़ी ख़बर(New CEO of twitter) के बाद से से वे काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं. 45 साल के पराग ने मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उन्होंने पहले Yahoo और Microsoft के (Parag Agrawal appointed as new ceo of Twitter) साथ रिसर्च इंटर्नशिप किया और(Annual salary of Parag Agrawal) फिर साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया. इस वीडियो मे जानिए क्या होगी उनकी सालाना सैलरी और उनसे जुड़ी और भी ख़ास बातें.Also Read - Twitter CEO Parag Agrawal: ट्विटर के सीईओ बने पराग अग्रवाल, इन विदेशी कंपनियों में है भारतीयों का दबदबा