How to check petrol rate daily: पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बदलते हैं और बढ़ते हैं. यह बढ़ती हुई कीमतें हर आम आदमी के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर है. बता दें पेट्रोल (Petrol-diesel price today) और तेल के भाव हर सुबह 6 बजे बदलते हैं. एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और कई तरह के रेट्स जुड़ने के बाद ही पेट्रोल का फाइनल भाव तय होता है. इसलिए इस ( Steps to check petrol rates daily) वीडियो में हम आपको बताएंगे की आप कैसे घर से निकलने से पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत को जान सकते हैं और कैसे आप रोज़ाना पेट्रोल और डीजल (Petrol-diesel price hike) के दाम को चेक कर सकते हैं. वीडियो में जानिए आसान तरीका.Also Read - Viral: अगर तेज दिमाग है तो तस्वीर में लिखा नंबर बताइए, 99 पर्सेंट हुए फेल