इस खाते को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था. जिसका उद्देश्य इस खाते के जरिए परिवारों तक बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा और पेंशन की सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य था. (benefits of PM jandhan account) इस खाते के जरिए पीएम किसान सम्मान योजना वृद्धावस्था पेंशन, फसल बीमा स्कीम के साथ एलपीजी गैस सब्सिडी भी पहुंचाई गई. इस खाते के जरिए लोगों तक सीधी रकम ट्रांसफर की गई. भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है. (how to open pm jan dhan account) पीएम जन धन स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र 10 साल है. Video में जानिए पीएम जन धन खाते का लाभ और कैसे खुलता है PMJDY खाता.