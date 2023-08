Hindi Video Gallery

Pm Modi On Manipur In Lok Sabha Parliament

Manipur पर Congress का असली चेहरा PM Modi ने बता दिया । Modi on Manipur in Lok Sabha

PM Modi ने Lok Sabha में Congress को उनकी सरकार के दौरान Manipur पर हुए अत्याचार की कहानी बताई.

Modi on Manipur in Lok Sabha: PM Modi ने Lok Sabha में Congress को उनकी सरकार के दौरान Manipur पर हुए अत्याचार की कहानी बताई. ये सुनते ही Sansad से बचे खुचे Congress MP ने भी Walk Out कर दिया. PM Modi ने चुन-चुन कर Congress राज में Manipur और पूरे North East में हुए अत्याचार की कहानी निगाई. Watch PM Modi Speech on Manipur in Lok Sabha.

Trending Now